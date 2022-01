‘Afstandsmoeder’ Trudy krijgt na ruim 50 jaar geen gelijk van rechtbank

Locaties Twents Carmel College in Oldenzaal en Denekamp bekroond met titel ‘excellent’

Vanaf maandag mogen nog eens 55 scholen en schoolsoorten zich ‘excellent’ noemen, zo heeft de Inspectie van het Onderwijs bekendgemaakt. Een van deze scholen is het Twents Carmel College, afdeling vmbo in Denekamp en aan de Potskampstraat in Oldenzaal. Onder meer vanwege schoolsluitingen tijdens de coronacrisis werd de beoordeling van scholen meerdere malen uitgesteld. De laatste uitreiking was in januari 2020.

24 januari