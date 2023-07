Afvalmedewerkers in gevaar door ontploffende lachgasflessen: ‘Wachten tot ongeluk gebeurt’

Sinds het lachgasverbod op 1 januari dit jaar is ingegaan, vinden bedrijven die werken met afval elke week tientallen flessen in vuilniswagens en verbrandingsinstallaties. Vroeger mochten de cilinders nog worden ingeleverd voor statiegeld. Sinds lachgas op de Opiumlijst staat, geldt dit niet meer en belanden ze bij het reguliere afval. Als een lachgasfles is ontploft, moeten installaties vaak worden stilgelegd en vuilniswagens en installaties worden gerepareerd.

De grote flessen exploderen dus in de verbrandingsovens, of soms zelfs in de vuilniswagen. ,,Als dat gebeurt vliegen de metaalstukjes in het rond. Je wil niet dat dit bij onze afvalhelden gebeurt”, vertelt Suzie van de Pas namens de NVRD.

Vooralsnog is zo'n ontploffing alleen lucht. Maar als het gebeurt bij een afvalbrandje, bijvoorbeeld een batterij die aan het ontbranden is, kan het een gevaarlijke situatie opleveren. ,,Dan heb je de poppen aan het dansen. Het is tot nu toe maar een keer voorgekomen. Maar we willen graag dat er iets verandert. Het is ook stressvol voor de mannen en vrouwen op de vuilniswagen. Je weet niet wat je overkomt als er achterin iets ontploft.”

Het gaat bijna dagelijks mis in de verbrandingsovens.

Wachten op een ongeluk

Ook VA-voorzitter Boris van der Ham zegt dat de branchevereniging zich zorgen maakt over de ‘grote veiligheidsrisico’s’ van de dagelijkse ontploffingen. ,,Het is wachten totdat er een ongeluk gebeurt. Deze situatie is niet langer meer houdbaar.”

De brancheverenigingen willen het demissionaire kabinet spreken over de problemen met de ontploffende lachgasflessen. De sector wil bijvoorbeeld dat lege lachgasflessen mogen worden ingeleverd bij officiële inleverpunten, zoals gemeentelijke milieustraten.

De ministeries van Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport laten weten het probleem zeer serieus te nemen. Voor nu is er een tijdelijke oplossing: gevonden lege cilinders mogen worden opgeruimd door afvaldiensten, en daarvoor hoeft niet eerst de politie te worden gebeld. Eerder was dit wel het geval, omdat de cilinders toen nog als drugs werden beschouwd. Los ingeleverde cilinders kunnen de afvalbedrijven veilig verwerken.

,,Maar we zijn er nog niet”, aldus de ministeries. Ze laten weten momenteel met elkaar in gesprek te zijn om oplossingen voor het probleem te vinden.

Volledig scherm Deze lachgascilinder heeft de afvaloven niet overleefd. De helft is erafgeblazen door de hitte. © Frank de Roo