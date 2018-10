Afvinklijstje voor het 'Zwarte Piet-seizoen': morgen rechtszaak tegen snelwegblokkeerders

Morgenochtend begint de rechtszaak tegen de 34 Friezen die vorig jaar de A7 blokkeerden om twee bussen met anti-Zwarte Piet activisten tegen te houden. Wat kunnen we dit jaar nog meer verwachten in deze nieuwe Nederlandse traditie: het Zwarte Piet-seizoen?

Nee, niet wéér dat gezeur over Zwarte Piet! Jawel, sorry. We kunnen er niet omheen. Bij een fors deel van Nederland komt de discussie over de kleur van Zwarte Piet de neus uit, maar sinds 2011 steekt het debat ieder jaar begin oktober toch weer de kop op: omdat er een relletje, een rechtszaak of een demonstratie is. En ieder jaar weer raakt het een grote, open zenuw van Nederland: de onderlinge verhoudingen.

Als voorbereiding hebben we de jaarlijks terugkerende elementen van deze nieuwe Nederlandse traditie, waarin anti- en pro-pieten rituele rondjes om elkaar heen dansen, alvast op een rijtje gezet. Handig om aan buitenlandse vrienden uit te leggen waarom we tegenwoordig bij de intocht van Sinterklaas meer ME’ers dan pieten op de route hebben.

Iemand die roept ‘liggen er nu al pepernoten in de winkel!’

Onschuldig, maar vast discussie-element We konden hem dit jaar afvinken op 1 augustus. ,, Pepernoten. Mussen vallen door de warmte van de daken, maar deze Jumbo in Leeuwarden verkoopt ze gewoon al. We zijn officieel verloren. Idioterie. Pepernoten. Nu. Al. Wtf”, tweette een Fries op die dag. Jumbo zelf sprak overigens tegen dat ze ieder jaar wéér vroeger in de winkel liggen.

Status: afgevinkt.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Roetveegpiet. © ANP

Rumoer over de kleur van Piet in het Sinterklaasjournaal

Of het nu de hijgerige media waren of de jaarlijkse vaagheid in het persbericht van de NTR; op 3 oktober konden we ‘pietenrumoer’ voor dit jaar al weer afstrepen. De NTR schreef: ,,De Pieten hebben roet op hun gezicht omdat ze door de schoorsteen gaan. Al naar gelang een Piet vaker door de schoorsteen is gegaan, heeft hij of zij meer roet op het gezicht.” Dat verleidde enkele media tot de conclusie dat er geen enkele Zwarte Piet te zien zou zijn. Het plaatselijke Sinterklaascomité verbak direct de samenwerking met het journaal. Maar de NTR meldde later dat iemand die heel vaak door de schoorsteen gaat ‘ook helemaal zwart kan zijn’. Vorig jaar keken er per aflevering gemiddeld 857.000 mensen, een record. De eerste uitzending is op 12 november, zet u vast schrap voor het commentaar.

Status: afgevinkt.

Een rechtszaak over ‘iets met Zwarte Piet’.

Eigenlijk kunnen we deze al afvinken. Op 31 augustus werd activist en ‘Sint-bedreiger’ Michael van Zeijl veroordeeld tot 300 euro boete. Hij riep vorig jaar in een besloten facebookgroep op ‘om een prijs op het hoofd van Sinterklaas te zetten’. Een grap, vond hij zelf.

Morgenochtend om 10.00 uur begint in de rechtbank Leeuwarden een vier (4!) dagen durende zitting tegen de 34 Friezen, waaronder boegbeeld Jenny Douwes, die vorig jaar op 18 november hun wagens stil zetten op de A7 bij Joure. Daardoor konden de bussen met anti-Piet activisten niet doorrijden naar hun demonstratievak langs de route van de Sinterklaasintocht in Dokkum. Justitie brengt de Friezen voor de rechter vanwege het verhinderen van een betoging en het veroorzaken van een gevaarlijke situatie. Morgen is Dag 1 van het proces. De strafeisen worden pas vrijdag verwacht.

Status: kunnen we morgen afvinken.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De intocht van Sinterklaas in Dokkum vorig jaar. © ANP

Bedreigingen uit het pro of anti-kamp

Twee jaar geleden was het Sylvana Simons waarover een ‘lynchvideo’ werd gemaakt vanwege haar rol in het pietendebat. Ook steeds meer Sinterklaascomités melden bedreigingen: omdat ze vastouden aan Zwarte Piet of omdat ze Piet juist willen omschminken. Sylvana en haar politieke partij BIJ1 zijn dit jaar een meldpunt gestart: ,,Maakt jouw lokale intocht nog gebruik van zwarte Piet? We kunnen je helpen BIJ1ers bij jou in de buurt te vinden om samen in actie te komen!”

Status: nog niet afgevinkt.

Demonstratie of commotie bij de landelijke intocht.

Sinds 2011 een zekerheidje. Kunnen we afvinken op 17 november als de Sint aanmeert in Zaanstad. De nieuwste trend is dat de commotie vooral buiten de intochtgemeente plaats vindt. In 2016 werden er 200 demonstranten opgepakt in Rotterdam, vlakbij Maassluis, toen de plek van de intocht. In 2017 ging het mis op de A7. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOPZ) is al het hele jaar aan het crowdfunden voor acties. Ook de rechts-extremistische NVU (Nederlandse VolksUnie) heeft zich al gemeld. Zij zijn, jawel, vóór Zwarte Piet.

Status: af te vinken op 17 november.

Houdt dit allemaal nog een keer op? Vast wel, maar de komende jaren waarschijnlijk nog niet. De partijen zitten er nog steeds geharnast in. Een deel van Nederland vindt Zwarte Piet een onschuldig, niet-racistisch, maar onmisbaar onderdeel van de Nederlandse cultuur. Zij gruwen ervan dat enkele grote steden Zwarte Piet al hebben afgeschaft. Aan de andere kant leggen de actievoerders van KOPZ zich niet neer bij een voorlopige status-quo. Activist Mitchell Esajas zei vorig jaar in deze krant: ,, Zouden ze ook tegen Mandela en Martin Luther King hebben gezegd: wacht nu maar even rustig af?"