Agent biedt Limburgse jongeren excuses aan om racistische opmerking

Niemand werd aangehouden of bekeurd, maar bij deze controle deed de agent de gewraakte uitspraak, bevestigt de politiewoordvoerder. „Het was een onhandige uitspraak”, zei hij. „Hij had bedoeld te zeggen: jongeren van jullie leeftijd gaan niet lopen met 29 graden.” Maar dat zei hij niet, en daarom is de politie het gesprek aangegaan met de agent.

Mensenwerk

„De agent heeft hierover een gesprek gehad met zijn leidinggevende en betreurt deze uitspraak. We zijn open en transparant, daarom gaan we hierover in gesprek met betrokkenen en gaan hierover ook de dialoog met de maatschappij niet uit de weg.”



De agent heeft inmiddels zijn excuses aan de jongeren aangeboden, aldus de woordvoerder. ,,Politiewerk is mensenwerk. Dat betekent dat we soms geconfronteerd worden met onbewuste vooroordelen. Daarom trainen we onze mensen in het bewust worden van dergelijke vooroordelen. We gaan het gesprek hierover aan met elkaar én met de maatschappij. We willen leren van ervaringen van elkaar en van burgers, zodat we onszelf continu kunnen ontwikkelen. De politie is er om mensen te helpen, om boeven te vangen, om de wereld een klein beetje beter te maken: vooroordelen horen niet thuis in onze organisatie.”