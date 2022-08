Agent die met waterstraal in gezicht van Denisa spoot tijdens rellen in Eindhoven wordt vervolgd

De agent die tijdens de avondklokrellen in januari vorig jaar demonstrant Denisa met een waterkanon tegen haar hoofd spoot, moet voor de rechter verschijnen. Haar advocaat en het Openbaar Ministerie (OM) steggelen nog over de precieze aanklacht, maar duidelijk is dat justitie vindt dat de agent met het waterkanon te ver is gegaan.

De Tsjechische Denisa stond op 24 januari 2021 in de buurt van de rellen en raakte er naar eigen zeggen per ongeluk in verzeild. Terwijl ze met een groep anderen op het 18 Septemberplein stond, kreeg ze een harde waterstraal tegen haar hoofd. Ze knalde tegen de betonnen fietskelder en liep daarbij een schedelfractuur, flinke hoofdwond en veel blauwe plekken op. Het incident werd gefilmd en daarmee werd het een iconisch beeld van de rellen.

Lees ook PREMIUM Denisa kreeg een voltreffer van het waterkanon: schedelbreuk en 18 hechtingen

,,Achteraf was het een slecht idee om daar te staan maar we hadden echt niet verwacht dat het zo uit de hand zou lopen", zei de vriend van Denisa daar eerder over. Online kregen de twee veel verwijten, omdat het erop leek dat ze zelf de rellen hadden opgezocht. Maar de Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar het politie-optreden tijdens de rellen en op basis daarvan concludeert het Openbaar Ministerie dat de politie Denisa en de andere mensen ook op een andere manier had kunnen wegsturen. Het gebruikte geweld is ‘niet-proportioneel’ geweest, aldus een woordvoerder van het OM.

Mishandeling of poging tot doodslag

Als het aan justitie ligt wordt de vrouwelijke agent vervolgd voor mishandeling, omdat er bewust is gekozen om de waterwerper in te zetten, maar Denisa is niet bewust verwond. Tegen haar stond al een eerste pro-formazitting gepland, volgende week woensdag, maar die is van de baan omdat het slachtoffer en haar advocaat vinden dat de aanklacht veel zwaarder moet zijn.

,,Als iemand tegen andermans hoofd schopt, is het meteen poging tot doodslag. Dit is hetzelfde", zegt advocaat Barbara van Straaten. Volgens haar heeft de agent van dichtbij de hardste waterstraal gebruikt die mogelijk is, waardoor het risico op zwaar letsel groot is. ,,Er is hier zwaar disproportioneel geweld gebruikt. Ze mag van geluk spreken dat Denisa het heeft overleefd.”

Volgens Van Straaten heeft haar cliënt nog altijd fysieke en psychische klachten, al wil ze die niet specificeren.

Het OM is van plan vast te houden aan een vervolging voor mishandeling, maar geeft de advocaat eerst de tijd om een procedure te starten om de verdenking te verzwaren. Wanneer daar meer over bekend is en de agent precies moet voorkomen is nog niet duidelijk.