Agent in burger getuige van ladingroof uit rijdende vrachtwagen

Lichaam gevonden in Twentekanaal, mogelijk van matroos

13:53 In het Twentekanaal is bij het plaatsje Almen een lichaam uit het water gehaald. In hetzelfde kanaal hielden politie, brandweer en Rijkswaterstaat vorige week nog een uitgebreide zoekactie naar een matroos die vermoedelijk van een binnenvaartschip was gevallen. Onderzoek moet uitwijzen of de dode in het water deze matroos is. De politie zegt dit wel te vermoeden.