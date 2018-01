Agent redt leven van baby door snelle reanimatie: Het werd stil in de auto

Ze komen nog voor het ambulancepersoneel aan. ,,Ik ben onze auto uitgegaan en ben gaan rennen naar de woning. Ik zag een man in de deuropening staan die mij aanriep en mij binnenliet. Ik zag dat het meisje niet knipperde en een starre blik had. Op dat moment schoot er van alles door me heen en het enige wat ik kon doen was handelen naar intuïtie'', vertelt de politieman.



,,Ik nam het meisje over van haar moeder en heb zo goed en zo kwaad als het kon haar op haar zij gelegd. Zoals mij is aangeleerd begon ik met mijn vingers op het borstkastje te drukken. Na een paar keer drukken zag ik tot mijn verbazing dat ze begon te knipperen met haar oogjes. Ook hoorde en zag ik dat ze adem haalde en dat de paarse kleur in haar gezichtje wegtrok. Ondanks dat bleef ik het meisje vast houden en bleef ik over haar buikje wrijven.''