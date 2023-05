Agent Richard vond vermoorde en in brand gestoken Renée (23): ‘Kippenvel, dat vergeet ik niet meer’

Gelders bedrijf schuldig aan verzwijgen salmonella die Duitser leven kostte na barbecue

Een pluimveebedrijf uit Lunteren heeft de volksgezondheid in gevaar gebracht door met salmonella besmette eieren te verkopen. Dat oordeelde de rechtbank in Zwolle donderdag. Zowel de bedrijfsleider als de eigenaar is veroordeeld tot een halfjaar voorwaardelijke cel en tweehonderd uur taakstraf.