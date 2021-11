Agent richtte wapen op relschopper in Rotterdam: ‘Die man zei: “Schiet maar, kom maar’’

Inspecties onderzoe­ken omgang jeugdbe­scher­ming met toeslagen­ou­ders

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid gaan onderzoeken of ouders die gedupeerd zijn in het toeslagenschandaal eerder in aanraking kwamen met jeugdbescherming.

26 november