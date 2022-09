Agent schiet ‘agressieve’ hond dood in Helmond, twee omstanders raken lichtgewond

Tijdens het neerschieten - volgens buurtbewoners vielen er zo'n vijf à zes schoten - raakten twee mensen die dichtbij stonden lichtgewond. Volgens de politie ‘vermoedelijk als gevolg van het schieten'. Volgens buurtbewoners is een van de gewonden de eigenaar van de hond. Zij zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

,,De hond liep wel vaker los op straat want potverdorie, als de deur niet op slot was, kon hij 'm zelf open maken. Daar was de eigenaar ook alert op. Op ons kwam de hond nooit agressief over, hij deed eerder vijf passen achteruit als je 'm tegenkwam. Onze hond was er bang van, maar die heeft schrik van alle honden. Ik denk dat het noodweer moet zijn geweest . Dit wil je als agent ook echt niet. Het is sneu voor iedereen.”