Agente op zoek naar moeder gevonden foetus: 'Zo had je vast geen afscheid willen nemen’

Het mysterie van de foetus in het tupperware bakje, die afgelopen weekeinde werd aangetroffen in een bos in Zeist, heeft diepe indruk gemaakt op politieagente Suzanne de Jong. Via Facebook zoekt ze contact met de moeder. ,,Het raakt me, ik verwijt je niets.”

,,Ik weet niet wie je bent en wat er door je heen ging daar in het bos bij Zeist. Maar zo had je vast geen afscheid willen nemen. En dat raakt me.” De boodschap van politieagente Suzanne de Jong is niet alleen opmerkelijk, maar ook aangrijpend. Het gebeurt niet vaak dat een politieagent op zo'n persoonlijke en gevoelige wijze haar gevoelens met een groot publiek deelt en de helpende hand uitsteekt naar een persoon over wie nog zoveel vragen leven.

De agente en haar collega’s van de politie benadrukken dat de moeder of andere persoon die de foetus in het bos achterliet, niet bang hoeven te zijn voor vervolging of andere vervelende gevolgen. ,,We willen de moeder helpen om af te ronden waarmee ze waarschijnlijk nog niet klaar was. Als zij het wil, dan kan ze de foetus alsnog op een waardige manier begraven”, zegt een woordvoerder.

De Jong was net als veel ‘gewone burgers’ aangedaan door de de macabere vondst afgelopen zondag op landgoed Heidestein in Zeist. Daar trof de politie op aanwijzing van wandelaars een tupperware bakje met daarin een foetus.

Omdat eerst nog niet duidelijk was hoeveel weken de ongeboren vrucht was, rukte de politie massaal uit naar Heidestein om te zoeken naar sporen van de persoon die de foetus daar had achtergelaten. Op het moment dat duidelijk werd dat de foetus jonger was dan 24 weken, werd de zoektocht gestaakt. Voor een onvoldragen baby is een formele begrafenis of crematie niet verplicht. Omdat het gaat om een ongeboren kind van jonger dan 24 weken, heeft de vrouw volgens de politie geen strafbaar feit gepleegd.

Hond Missy snuffelde zaterdag al aan het tupperware bakje met de foetus die tegen de boom stond.

,,Wie je ook bent, ik verwijt je niets,” zegt Suzanne de Jong. ,,Weet dat we je willen ondersteunen en de mogelijkheid willen bieden je kindje alsnog een rustplek te geven. Het kan nog steeds. Discreet. Neem alsjeblieft contact met ons op, of met slachtofferhulp. Je kunt mij ook een persoonlijk berichtje sturen.”

Politieagente Suzanne de Jong wil verder liever niet ingaan waarom zij persoonlijk zo is geraakt door deze kwestie. ,,Het raakte haar”, zegt haar collega-woordvoerder Martin de Wit.

De woordvoerder wil duidelijk maken dat de politie op dit moment geen opsporingsonderzoek meer verricht naar de persoon die de foetus in het bos achterliet. ,,We zijn in de hulpverlenende zin nog niet klaar met deze zaak. Hulpverlening is ook één van de taken van de politie.”

Politie doet sporenonderzoek bij de vindplaats van het bakje met de foetus in het bos in Zeist.

De politie sluit niet uit dat de moeder bij het zoeken naar een laatste rustplaats voor haar ongeboren kind is gestoord in het Zeister bos. Wandelaars en hun honden troffen het bakje met de foetus zaterdag al aan bij de parkeerplaats van Heidestein.

Sommigen van hen vertelden het AD dat hun honden zaterdag, een dag voordat de politie werd ingeschakeld, al aan het tupperware bakje met het blauwe dekseltje aan het snuffelen waren. De baasjes van de honden, dachten dat het om achtergelaten voedsel ging.

Mocht de moeder dit bericht, of de oproep van Suzanne de Jong lezen, dan kan zij zonder nadelige consequenties contact opnemen met de politie. De foetus is beschikbaar bij de politie. ,,Wij hebben sterk de indruk dat de persoon die de foetus in het bos achterliet het niet zo heeft willen achterlieten en het nog niet klaar was. Nu is er nog de kans om het alsnog goed af te sluiten. Er zit echt geen enkel strafrechtelijk element aan.”

