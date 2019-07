Agente verbijsterd: mensen kropen onder lint door bij dodelijk motorongeval

Droogte in oosten weer op recordni­veau

15:20 Voor het tweede jaar op rij is het in de regio’s van de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen net zo droog als in 1976. Landelijk gezien is 1976 het droogste jaar ooit gemeten. Het neerslagtekort in de waterschappen in Twente en de Achterhoek bedraagt op dit moment respectievelijk 269 millimeter en 242 millimeter, meldt de Unie van Waterschappen.