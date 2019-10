Agenten brachten hulp vragende zoon terug naar boerderij Ruinerwold: er was geen acuut gevaar

Niet halsoverkop

De agenten hebben volgens de woordvoerster meteen begrepen dat er een zeer duidelijke zorgvraag was, waar actie op moest worden ondernomen. ,,Er zouden mensen al heel lang in isolement zitten. Het was duidelijk dat er moest worden ingegrepen. Maar de agenten wilden dat niet halsoverkop doen midden in de nacht. Er moest voldoende mankracht worden geregeld en ook hulpverleners die de juiste zorg konden regelen.”

Geen acuut gevaar

Zoon Jan is die nacht weer bij de boerderij afgezet. ,,De man heeft ons verteld dat hij daar niet in acuut gevaar was. We hebben afgesproken dat we de volgende dag direct weer contact zouden opnemen.” Maar Jan heeft daar niet opgewacht. Hij stond maandagochtend vroeg op het politiebureau in Meppel. Daarna volgde de inval in de boerderij in Ruinerwold, waarbij vader Gerrit Jan V. (67) en vijf jongvolwassenen in een afgesloten ruimte zijn aangetroffen. De jongvolwassenen hebben tegen de politie gezegd dat ze de kinderen zijn van Van D.