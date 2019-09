Agenten lossen waarschuwingsschoten bij ruzie

Even na 22.45 uur ontving de politie een melding over een hoogoplopend conflict in de relationele sfeer in een woning in de Koningstraat. In het conflict dat zich verder op straat afspeelde, weigerde een 36-jarige man uit Heerlen de aanwijzingen van de agenten op te volgen. Hij stelde zich dreigend op in de richting van de agenten. Die zagen zich daarop genoodzaakt twee waarschuwingsschoten te lossen. Hierbij raakt niemand gewond.