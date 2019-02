Agenten niet vervolgd voor dodelijke schoten bij helikopterontsnapping

Een groep van negen mannen probeerde in oktober 2017 crimineel A. uit de gevangenis van Roermond te bevrijden. Hierbij werd een helikopter gehuurd, die na een tussenlanding zou worden gekaapt. De politie had al lucht gekregen van de operatie en greep voor de kaping in. De verdachten werden toen ook al geobserveerd en hun telefoons afgeluisterd. Op de dag van de voorgenomen bevrijding schoot de politie een 30-jarige verdachte tijdens een achtervolging dood.

,,Het OM is van oordeel dat hier sprake was van een aanhoudingssituatie, zodat het dienstwapengebruik getoetst moet worden aan de Ambtsinstructie”, aldus het OM in een toelichting. In die instructie staat dat politiemensen hun dienstwapen mogen inzetten als er informatie is dat de verdachte over een wapen beschikt en dit mogelijk zal gebruiken.

Vluchten

Ook mogen agenten schieten als mensen die verdacht worden van ernstige misdrijven dreigen te vluchten. ,,Beide situaties deden zich hier voor.” Het OM heeft de betrokkenen en de nabestaanden op de hoogte gesteld van deze beslissing.

De rechtbank in Amsterdam legde de verdachten afgelopen november straffen tot dertig maanden cel op, drie werden vrijgesproken. Het OM had veel meer geëist en ging in hoger beroep.

Benaouf A. zit een straf uit voor de liquidatie van een crimineel in Antwerpen.