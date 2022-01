Agenten ruiken rottingslucht door brievenbus en vallen binnen: ‘Moesten door gangenstelsel kruipen’

Mensen moeten het ov weer ingelokt worden, stelt reizigers­or­ga­ni­sa­tie Rover in een brandbrief

Door de coronalockdowns is het aantal reizigers in het openbaar vervoer fors afgenomen. Om hen weer terug te winnen moet het ov aantrekkelijker worden met nieuwe producten zoals een tien- of honderdrittenkaart. Daarnaast zouden er minder ritten moeten worden geschrapt. Dat stelt reizigersorganisatie Rover in een brandbrief: ‘Leg de rode loper uit voor de reiziger’.

