Agenten staan doodsangsten uit in nacht vol geweld: ‘Als ik een agent pak, sla jij hem dan dood?’

Een van de agenten vertelt hoe het voor hem was: ,,Ik had twijfels of dit alles het me nog waard is. Ik heb een gezin met kleine kinderen die me nodig hebben. Beseffen die raddraaiers dat wel? Waarom zou je een ME'er willen verwonden of doden? Onder het uniform zit een mens. Hoe gestoord wil je het hebben? Waarom een voorbereidde aanslag op de ME?’’