Agenten vinden dier op vluchtstrook in Limburg, blijkt doodgereden wolf

Op de A2 tussen Grathem en Kelpen-Oler in Limburg is zondagochtend een wolf doodgereden. De jonge wolf werd dood gevonden op de vluchtstrook van de snelweg, laat de dierenpolitie weten.

Rond 08.15 uur meldde een automobilist zich bij de politie met het vermoeden dat hij iets had aangereden, zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat zondag. Politie en Rijkswaterstaat vonden het dode teefje. De jachtopziener van de gemeente Leudal werd erbij gehaald, die bevestigde dat het om een wolf ging. Het dier is naar de Wageningen University & Research gebracht. Daar wordt via dna-onderzoek gezocht naar de herkomst van de wolf.

Grote roedel

Deze wolf in Limburg is de vierde die dit jaar is omgekomen in het verkeer. Vrijdag kwam een wolf om op de A2 bij Vught, eerder dit jaar werden wolven doodgereden bij Beesd in Gelderland, en Hoogersmilde in Drenthe.

Het is sinds vrijdag de derde keer dat wolven het nieuws halen. In het noordelijke deel van de Veluwe zag een wildcamera een roedel van elf wolven voorbijtrekken. Niet eerder werden zoveel wolven in één roedel gezien.

Een wildcamera op de Noord-Veluwe heeft eind januari een roedel van elf wolven vastgelegd. Dat er zo veel tegelijk in beeld zijn, noemen experts uniek: