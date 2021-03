Agenten zochten uren in het huis van Gita, ze vonden haar lichaam op de bank. Roken zij niks?

video / update Familie van Humeyra eist dat agenten worden ontslagen na discrimine­ren­de appjes

25 maart De familie van de eind 2018 doodgeschoten Rotterdamse scholiere Humeyra is ‘totaal van de kaart’ vanwege de racistische appjes van agenten over Humeyra. In die appjes wordt onder meer gezegd ‘weer een Turk minder’. De familie eist dat de agenten worden ontslagen, laat advocaat Richard Korver weten, die nu door de familie is benaderd. Volgens de politie ging het om cynisch bedoelde appjes gericht aan de rechtspraak, na de spijtbetuiging van de later veroordeelde dader. De agenten werden daarom ‘slechts’ berispt.