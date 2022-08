Agractie roept op tot nieuwe boerenblokkades op drukke plekken

Boerenorganisatie Agractie roept op tot nieuwe blokkades op drukke plekken. Dat is niet in overleg gegaan met Farmers Defence Force, dat juist voor het weekend aankondigde harde actie op te schorten.

,,We moeten volhouden met acties”, zegt melkveehouder Erik Luiten, een van de kopstukken van Agractie, in een vandaag gepubliceerde videoboodschap. ,,Of het nu publieksvriendelijke zijn zoals bij de Vuelta of scherpere acties, ze moeten plaatsvinden. Soms met zo min mogelijk inspanning, want we zijn allemaal druk, maar wel met groot effect. Denk daarbij aan standstills bij drukke plekken bij je in de buurt. Die kun je vaak, met kleinere groepen, goed realiseren.” ‘Standstills’ zijn blokkades.

Agractie wil, net als andere boerenorganisaties, dat het stikstofbeleid van het kabinet van tafel gaat. Het kabinet wil de landbouw dwingen om de uitstoot van stikstof voor 2030 te halveren. Dit zou kunnen betekenen dat de veestapel flink kleiner moet worden. ,,Zolang het fundament onder dit beleid overeind blijft staan, moeten we hier de aandacht op blijven vestigen. Mensen, de strijd is nog niet gewonnen. Hou vol, geef niet op. Samen staan we sterk en we houden het oog op de bal. Als we nu niet grondig keren, gaat het beleid nagenoeg ongewijzigd door en wordt het voortgezet. Dat is iets wat we niet willen”, zegt Luiten tegen zijn achterban.

Bij eerdere protestacties hebben boeren onder meer snelwegen en distributiecentra van supermarkten geblokkeerd.

Farmers Defence Force schort juist harde acties op

Farmers Defence Force schortte voor het weekend juist plannen voor harde acties voorlopig op, ‘uit blijk van goede wil’ naar het kabinet. Voorman Mark van den Oever zei dat de groep dat doet als eerste handreiking in de hoop dat de overheid kiest voor andere plannen om de uitstoot van stikstof terug te brengen.

Dat Agractie er nu voor kiest om wel harder actie te voeren, ‘moeten ze zelf weten’. ,,Dat mag iedereen voor zichzelf bepalen, maar het zou slim zijn geweest om dit af te stemmen”, zegt Van den Oever. Hoewel harde actie van de FDF-achterban nu even uit blijven, heeft Van den Oever ‘weinig vertrouwen’ in het kabinet en stikstofbemiddelaar Johan Remkes. ,,Die is vandaag in gesprek met natuurorganisaties. Het is afwachten.”

Greenpeace, Milieudefensie, Landschappen NL, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Behoud de Peel en de Federatie Particulier Grondbezit zijn bij het gesprek met Remkes aanwezig. Ook Mobilisation for the Environment (MOB) schuift aan. Greenpeace dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet de stikstofdoelstellingen wil afzwakken, bijvoorbeeld door de boeren langer de tijd te geven om hun uitstoot te beperken. Ook de andere organisaties willen niet dat het kabinet de plannen wijzigt.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Remkes na overleg met boerenorganisaties. © Videostill

Remkes praatte ruim een week geleden met landbouworganisaties, waaronder LTO Nederland. Die zat daar ook namens Farmers Defence Force en Agractie. Later deze week praat Remkes met bedrijven, banken en brancheverenigingen over het stikstofbeleid. Volgende week heeft hij overleg met gemeenten, provincies en waterschappen, en later ontmoet hij de landbouworganisaties weer.

FDF gaat overigens nog wel publieksvriendelijk actievoeren, onder meer door het ophangen van omgekeerde vlaggen aan eigen boerderijen en de aangekondigde protesten bij de wielerwedstrijd Vuelta, die eind deze week in Utrecht start. Bij de tweede etappe zaterdag willen de boeren tussen Woudenberg en Scherpenzeel in de weilanden langs het parcours staan, in de hoop dat de regie het protest aan kijkers in andere landen laat zien. De organisatie die de Vuelta naar Nederland heeft gehaald, is daar niet tegen, zolang de wielerkaravaan ongehinderd langs kan rijden.