Ainslie (16) uit Zutphen had leven weer op de rails, nu toch vermist

Ainslie, die met de autistische aandoening asperger kampt, wordt sinds vanochtend 05.30 uur vermist. De politie zegt al op verschillende locaties tevergeefs naar hem te hebben gezocht. De politie denkt dat hij mogelijk in het noorden of het oosten van Nederland is. Zijn mobiele telefoon heeft de politie weten te traceren in Eesveen, vlakbij Steenwijk. Het gaat volgens de politie niet om ontvoering, wel om ‘grote vrees voor zijn gezondheid'.



Ainslie is 1.76 meter lang, tenger, heeft een blanke huidskleur en donkerbruine ogen. De zijkanten van zijn kapsel zijn kort, met langere lokken bovenop. Hij heeft geen gezichtsbeharing en een litteken op zijn kin. De jongen is vanochtend weggegaan uit een woning op een lichtgrijze herenfiets. Zijn fiets mist een kapje van het achterlicht en van de versnelling. Onbekend is welke kleding Ainslie aan had op dat moment.

Asperger

De jongen kampt al jaren met de autistische aandoening asperger en was twee jaar lang verslaafd aan gewelddadige videogames, zo vertelde hij eind vorig jaar nog in een interview aan dagblad De Stentor. De jongen kreeg op zijn elfde de diagnose ‘asperger’. De jonge Zutphenaar worstelde lang met zijn autistische aandoening en zakte zelfs weg in een isolement: twee jaar lang speelde hij dag in dag uit gewelddadige games in zijn kamertje. ,,Games was mijn houvast, een manier om de leegte te vullen.”

Dat veranderde toen hij het filmen ontdekte. Met een klein clubje vrienden gingen ze games naspelen en verfilmen. Hij won meerdere prijzen en maakte videoclips voor diverse artiesten. Zijn moeder noemde filmen tijdens het interview ‘Ainslies redding’. ,,Het is zijn uitlaatklep.’’

Desondanks zijn er nu toch grote zorgen om Ainslie. Een Amber Alert wordt één of twee keer per jaar verzonden. Dit gebeurt wanneer de politie vreest dat het leven van een vermist of ontvoerd kind direct gevaar loopt. Het gaat in dit geval niet om ontvoering, stelt de politie. Wel bestaat er ,,grote vrees'' voor zijn gezondheid.