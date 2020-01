‘Airbnb van het parkeren’ wekt onrust in Den Haag en Amsterdam: raadsleden noemen app illegaal

De app werkt zo: in grote steden als Amsterdam en Den Haag kunnen bewoners bij de gemeente voor een paar tientjes per jaar parkeerkorting voor eigen bezoek aanvragen, omgezet in parkeeruren. In het geval van Den Haag: voor twintig euro per jaar krijgen Hagenezen 300 parkeeruren waarmee persoonlijk bezoek tegen een gereduceerd tarief de auto kwijt kan.



Inwoners kunnen deze parkeeruren via Lekkerparkeren aan onbekenden doorverkopen. ,,Veel inwoners houden jaarlijks vele tientallen bezoekersuren over’’, legt oprichter Vincent Biekman uit. ,,Die vervallen als het nieuwe jaar begint. Zo kun je er juist geld mee verdienen. En gebruikers van die uren kunnen daardoor goedkoper parkeren, het bespaart in Den Haag 40 procent.’’



De app is overal in het land te gebruiken, maar vooralsnog hebben voornamelijk mensen uit Amsterdam en Den Haag hun parkeeruren aangeboden.