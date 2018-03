AIVD: Confrontaties tussen links- en rechtsextremisten steeds grimmiger

'De confrontaties vinden veelal plaats in woorden via sociale media, maar steeds vaker zoeken extremisten elkaar ook op straat op. Een demonstratie van (extreem) rechts tegen asielzoekers kan steevast rekenen op een, veelal niet aangevraagde, tegendemonstratie van links waarbij ook links-extremisten komen opdagen', zo schrijft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in het jaarverslag.



De dienst noemt geen namen van extreemlinkse of – rechtse groeperingen in haar rapport. Maar bekend is dat onder meer de AFA (Anti-Facistische Actie) vaak opduikt op plekken waar extreemrechtse demonstraties staan gepland. Zo roept AFA momenteel onder meer op om dit weekend twee demonstraties in Amsterdam, van Pegida en Recht in Verzet, te blokkeren. 'De ontwikkeling van links-extremisme wordt grotendeels bepaald door de ontwikkelingen van extreemrechts', schrijft de AIVD.