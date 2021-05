Ajacieden tonen schaal aan supporters, gemeente vraagt festiviteiten te staken

Fikse storing bij GGD: veel problemen bij maken test- en prikaf­spraak

1 mei Vanwege een storing in het computersysteem van de GGD lukt het veel mensen sinds vanochtend niet om online een afspraak te maken voor een coronatest of vaccinatie, meldt de GGD. De dienst meldde later op de dag wel dat het in veel gevallen wel mogelijk is telefonisch een afspraak te maken. Wanneer het digitale probleem is opgelost, is niet bekend.