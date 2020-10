Akkoord tussen KLM en bonden cabinepersoneel over loonoffer

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met vakbonden voor cabinemedewerkers en grondpersoneel over de versobering van de arbeidsvoorwaarden. Met piloten is er nog geen principeakkoord, zo meldt de vliegmaatschappij.

KLM heeft tot donderdag om bij het kabinet een pakket bezuinigingsplannen in te dienen. Dit herstelplan was een voorwaarde voor de 3,4 miljard euro aan steun die KLM krijgt van de overheid, in de vorm van leningen en kredietgaranties. Door de coronacrisis stond de luchtvaartmaatschappij op omvallen.

KLM heeft met bonden voor grond- en cabinepersoneel afgesproken dat medewerkers die tot één keer modaal verdienen er nog iets op vooruitgaan, laten FNV en CNV weten. Medewerkers die meer dan anderhalf keer modaal verdienen gaan juist salaris inleveren.

Volgens de bond FNV Cabine liggen er nu rechtvaardige afspraken met het cabinepersoneel over een tijdelijke reductie van arbeidsvoorwaarden, een sterk verbeterde beëindigingsvergoeding bij boventalligheid en een terugkeergarantie van vijf jaar.

Tot vroeg in de ochtend was het volgens de vakbond ‘spannend of wij als cabinebonden met KLM op één lijn konden komen’. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een doorbraak op het sociaal plan en op het tijdelijke loonoffer.

Protocollen

‘Wij gaan de komende week de hoofdlijnen verder uit te werken in protocollen. Uiteraard kunnen alle leden op korte termijn hun stem uitbrengen over onze arbeidsvoorwaarden en het sociaal plan’, aldus de bond in een verklaring op de website.

De bonden moeten de afspraken nog voorleggen aan hun achterban.

Volgens FNV-bestuurder Birte Nelen is tot in de vroege ochtenduren onderhandeld. Ze spreekt liever van een overeenstemming dan van een akkoord, omdat de details nog moeten worden uitgewerkt.

KLM

Om te bezuinigen, wil KLM eerdere in cao’s afgesproken loonsverhogingen niet door laten gaan. Vakbonden eisten dat cabinepersoneel dat tot één keer modaal verdient er nog wel op vooruit gaat. Volgens Nelen kunnen deze medewerkers nu wel een lichte verbetering tegemoet zien, maar niet in de mate die in cao’s is afgesproken. Ook is beloofd dat personeel dat tot anderhalf keer modaal verdient zo veel mogelijk wordt ontzien.

KLM moet naar verwachting duizenden personeelsleden ontslaan om te bezuinigen. In hoofdlijnen is ook afgesproken dat werknemers tot vijf jaar na hun ontslag vooraan in de rij staan om terug te keren in hun oude functie, mocht het beter gaan met de luchtvaartmaatschappij. Dat betekent dat als ze carrière hebben gemaakt niet opnieuw onderaan beginnen. Wat dit betekent voor de salarissen bij terugkeer is nog onderwerp van verdere uitwerkingen.

