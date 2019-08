Al 150.000 euro opgehaald voor noodactie voor Amazone

Het extra geld wordt direct ingezet bij de bestrijding van diverse brandhaarden in het Amazonegebied en omliggende natuurparken. Ook buiten Brazilië branden enorme oppervlaktes. Rangers van de Fire Fighter groep in natuurgebied Chiquitania in Bolivia zitten te springen om meer materiaal om de branden te blussen. In dit gebied ten zuiden van de Amazone komen onder andere de jaguar, poema en reuzenotter voor. Schuijt: ,,De afgelopen tijd zijn vele hectaren natuur in rook opgegaan, mede als gevolg van ontbossing voor veeteelt. Hierdoor wordt het leefgebied van lokale gemeenschappen en talloze bijzondere dieren en planten ernstig bedreigd. Dankzij de gulle giften uit Nederland krijgen 40 parkrangers in dit natuurgebied extra veiligheidspakken, zuurstofmaskers en helmen. Zo kunnen we echt iets concreets doen voor de mensen en dieren in Zuid-Amerika!”