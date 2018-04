Al 90 yogadocenten actief bij Defensie

Dat zei hoofdkrijgsmachtpandit Dewinder Djwalapersad, de geestelijke verzorger voor Hindoeïstische militairen, vanmiddag in de Tweede Kamer. Daar spraken hij en andere geestelijk verzorgers bij de strijdkrachten met Kamerleden die Defensie in hun portefeuille hebben.

Het is volgens Djwalapersad de bedoeling dat yoga ‘structureel wordt ingebed’ in de krijgsmacht. ,,Dat is nu nog niet het geval, maar we hopen dat het binnenkort wel zo zal zijn. Je kunt het inzetten om militairen langer mentaal en geestelijk gezond te houden, daar gebruiken we ook mindfulness voor.”