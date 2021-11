Al bijna 20 kinderen van door Nederland geëxecuteerde Indonesiërs vragen om vergoeding

Kinderen van Indonesiërs die tussen 1945 en 1950 door Nederlandse troepen zijn geëxecuteerd kunnen sinds oktober 2020 een vergoeding van de Nederlandse Staat krijgen. De kinderen moeten wel aannemelijk kunnen maken dat hun ouder om het leven kwam bij een zogenoemde standrechtelijke executie (zonder enige vorm van proces).

Defensie laat weten dat het ministerie het afgelopen jaar vijf andere kinderen van geëxecuteerde inwoners van de toenmalige Nederlandse kolonie Nederlands-Indië heeft benaderd. Deze personen hadden bij reeds lopende of afgehandelde schadeclaims lagere bedragen toegewezen gekregen. Defensie heeft naar eigen zeggen die toekenningen verhoogd tot 5.000 euro.

,,We hebben geen exacte getallen, maar we kunnen er wel van uitgaan dat er veel meer dan negentien personen bij deze standrechtelijke executies door Nederland zonder proces zijn omgekomen”, zegt een woordvoerder van het ministerie tegen NU.nl.

Geen afwijzingen

,,In Zuid-Sulawesi zijn naar schatting 75 mensen geëxecuteerd door Nederland”, licht advocaat Liesbeth Zegveld toe tegenover de nieuwssite. ,,Rond het bloedbad in Rawagede, waar weduwen van enkele Indonesische slachtoffers in 2011 van de Staat een vergoeding van 20.000 euro kregen, kan het zomaar gaan om honderden kinderen.”

Zegveld stond tot afgelopen zomer tientallen nabestaanden van door Nederland gedode inwoners van het toenmalige Nederlands-Indië bij. Volgens haar kan het zover komen dat Defensie tot wel honderden vergoedingen zal uitkeren. Er is immers geen termijn waarbinnen mensen de vergoeding moeten aanvragen. Ze maakt zich zorgen omdat alleen het ministerie de toewijzing van een vergoeding beoordeelt en niet bijvoorbeeld een rechter. Desondanks is de raadsvrouw ook blij dat het ministerie de afgelopen twaalf maanden vergoedingen heeft toegekend en tot nu toe geen aanvragen heeft afgewezen.

,,Het is een begin”, vindt Zegveld. ,,We kunnen wel gaan denken in aantallen maar voor het succes rond de zaken van deze negentien kinderen maakt het niet uit of er een twintigste bij komt.” Het is nog niet gelukt om contact te leggen met de jurist die de nabestaanden bijstaat.

Rechtbank

De rechtbank in Den Haag oordeelde in 2014 dat Nederland aansprakelijk is voor de schade van kinderen en weduwen van geëxecuteerde mannen in Zuid-Sulawesi. Daarbij vonden niet 1200 maar minstens 1550 Indonesiërs de dood, bleek in 2017 uit onderzoek van journalist Manon van den Brekel. Het gaat daarbij om de standrechtelijke executies, gepleegd onder leiding van de militairen Jan Vermeulen, Jan Stufkens en Berthold Rijborz in dorpen in de streken Pare-Pare en Madjene.

Excuses

De Nederlandse ambassadeur in Indonesië bood in 2013 excuses aan voor de standrechtelijke executies tijdens de koloniale oorlog in het voormalige Nederlands-Indië. ,,Namens de Nederlandse regering bied ik excuses aan voor deze excessen’, zei ambassadeur Tjeerd de Zwaan op 12 september dat jaar in het Erasmushuis in Jakarta.

Volledig scherm Een foto van een executie in voormalig Nederlands-Indie, uit een fotoboek van een soldaat uit Enschede die in 1947 werd uitgezonden. © ANP