Al drie Duitse urnen gevonden op strand: 'Dit is bizar’

De 14-jarige Maarten van Duijn, vrijwilliger bij de hulp aan zeezoogdieren, vond zaterdag de eerste askruik op het strand van Noordwijk. ,,We kwamen aanrijden en zagen iets glimmends liggen’’, vertelt vader Leen tegen deze krant. ,,In dertig jaar kom je natuurlijk van alles tegen, maar dit is wel heel bizar. Een volle urn!’’. De kans dat het ding bij een verstrooiing op onrustige zee over een ‘roestige railing’ is gevallen, bestaat volgens Van Duijn. Zeker als het om lege urnen gaat ,,Maar een volle?!’’ Vader en zoon besluiten de bizarre vondst mee terug naar woonplaats Katwijk te nemen. Daar begint de speurtocht naar de herkomst van de urn. Eenmaal thuisgekomen controleren ze de inhoud. ‘Met respect’, zegt Maarten die zijn verhaal deelt op de Facebookpagina van KustnieuwsNL . ,,De urn kon natuurlijk ook een vermomming zijn voor één of ander goedje dat onder de categorie ‘narcotica’ valt bijvoorbeeld.” Van verboden substanties is echter geen sprake.

Wereldnieuws

Leen van Duijn: ,,Er zat zo'n plaatje in de urn.’’ Op basis van de informatie op de urn, waaronder naam, geboorte- en sterfdatum en datum van crematie, wordt geprobeerd contact te krijgen met het vermelde crematorium in Duitsland. Maar dat zwijgt in alle talen. ,,Terwijl het toch al anderhalve dag wereldnieuws is’’, zegt de Katwijker verbaasd. ,,Misschien is het wel een groot schandaal.’’ Maarten: ,,Hoe meer wij ons er samen in verdiepten, hoe bizarder wij de vondst eigenlijk vonden.’’ Mochten de nabestaanden de urn niet terug willen hebben, dan krijgt de urn een ‘mooi plekje in ons privé-juttersmuseum’, grapt hij. ,,Nee hoor’’, zegt zijn vader. ,,Als niemand zich meldt, heeft een begrafenisondernemer hier aangeboden de as alsnog op zee uit te strooien, zoals het hoort; eervol.’’ Lees verder onder de foto

‘Het was echt as’

Diezelfde dag vindt Arno Arkesteijn, enkele kilometers verderop, op het strand van Katwijk eveneens een urn. De visser, die meedeed aan een viswedstrijd, opent de vaas en treft behalve as ook het verbrandingstablet met persoonsgegevens aan. ,,Ik zag ineens iets zwarts in de branding liggen. Ik dacht eerst dat het een kei of een stuk hout was, maar het bleek om een urn te gaan’’, zegt hij tegen RTL Nieuws . ,,Het was echt as.’’ Net als de vondst in Noordwijk gaat het om de resten van een Duitser, overleden in 2018. Lees verder onder de foto

Uitgespoeld in zee

Arno besluit de urn niet mee te nemen, maar hem uit te spoelen in zee. ,,Ik ben met mijn laarzen in het water gaan staan en heb de geopende urn in zee gehangen. Met elke golf van het zeewater kwam er as in de zee terecht’’, vertelt hij. Hij is verrast als hij hoort over de urn in Noordwijk.



De puzzel wordt allengs groter als gisteren een derde urn opduikt. Een vrouw in Noordwijk treft opnieuw een bus met as aan. Zij besluit de urn naar de politie te brengen. Hoe de urnen, die nabestaanden in Duitsland niet mee mogen nemen, 800 kilometer verder op het strand zijn gekomen is vooralsnog onduidelijk.



Het nieuws over de aangespoelde urnen heeft inmiddels ook de pers bij onze Oosterburen gehaald. De urnen blijken afkomstig van crematorium Greifswald uit de plaats Vorpommern, in het Noord-Oosten van Duitsland. De Duitse nieuwssite merkt op dat voor verstrooiing op zee doorgaans een urn wordt gebruikt die oplost in water. De gevonden aluminium urnen zijn dat duidelijk niet.