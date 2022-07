Al druk bij de waterpunten én langs de route Vierdaagse, eerste lopers alweer binnen

Dat betekent dat ruim 1800 wandelaars hebben besloten om niet te gaan lopen, want er zijn 38.455 startbewijzen opgehaald. Er schreven zich ruim 42.000 mensen in voor de grootste wandeltocht ter wereld. De tocht door de omgeving van Wijchen is eigenlijk het parcours voor de tweede dag van de Vierdaagse, maar de eerste dag op dinsdag werd afgelast wegens de extreme temperaturen.



De eerste marsdag van de Vierdaagse 2022 wordt heet, met temperaturen van rond de 30 graden in de middag. Vierdaagse-meteoroloog Jules Geirnaerdt verwacht een hoe luchtvochtigheid. Dat wordt dus zweten en er is kans op uitdroging, waarschuwt inspanningsfysioloog Maria Hopman. ,,Bij deze weeromstandigheden blijft het belangrijk om veel te drinken, maar ook om goed te blijven eten, ook na de finish op de Wedren.”



Marsleider Henny Sackers heeft toeschouwers aan de kant van de weg opgeroepen om wandelaars niet ter verkoeling nat te spuiten, want lopen in natte kleren is onaangenaam en kan schuurwonden veroorzaken.



De lopers komen aan het eind van hun eerste wandeldag terecht in Roze Woensdag, het lhbtiq+-evenement in het centrum van Nijmegen. Veel wandelaars zijn daarom in het roze gekleed, net als de tienduizenden bezoekers aan Roze Woensdag. Niet alle lopers zijn blij met het evenement, want de drukte zorgt in het zicht van de finish vaak voor opstoppingen.