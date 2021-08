Al meer dan 13.000 schademeldingen door watersnood Limburg

Vooral particulieren

Geen geluk

Er zijn volgens de verzekeraars al schades afgehandeld en uitbetaald, maar dat geluk hebben lang niet alle gedupeerden. Soms blijken mensen toch niets uitgekeerd te krijgen, terwijl ze dachten wel verzekerd te zijn, zoals het echtpaar Reesink van de historische oliemolen in Heerlen. Zij kunnen nu alleen een beroep doen op het rampenfonds en wachten al weken op een taxateur om de schade op te nemen. ,,Het is te gek voor woorden. We willen hier aan de slag, maar niet voordat iemand de schade heeft opgenomen. We willen straks niet in discussies terecht komen.” Tot die tijd wachten ze met de herstelwerkzaamheden, al valt dat ze steeds zwaarder. ,,We zitten met enorm veel vliegen, met stankoverlast en een hoop frustratie. We willen weer vooruit, maar wachten nu al weken.”