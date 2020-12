Al ruim 130 dode duiven in Lelystad, aten allemaal ‘roze’ graankorrels

Ze roept op om in de buurt uit te kijken naar iemand die de duiven ‘op redelijke schaal’ aan het voeren is. Dit omdat ze niet kan uitsluiten dat het graan mogelijk is bewerkt met vergif. Naast de graankorrels in de krop van alle dode duiven (de zichtbare verwijding na de slokdarm), viel het haar op dat de vogels in goede conditie waren, ‘een enkele misschien iets minder'.

Een aantal duiven is voor onderzoek naar Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad gebracht. De kadavers worden daar getest op vergiftiging en bepaalde virussen. De stichting plaatste een waarschuwing op Facebook. ‘Omdat we dit wel heel serieus nemen en ons grote zorgen maken dat er misschien andere huisdieren vergiftigd of besmet kunnen raken. Als wij de uitslag krijgen van de onderzochte duiven, zullen we dat hier kenbaar maken. Ondertussen: let op uw katten en honden in die buurt!’’