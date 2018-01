Al tien ogen beschadigd: 'Stoppen met afsteken van vuurwerk'

Nederland luidt 2018 in met spectaculaire vuurwerkshows

12:51 Het nieuwe jaar is ingeluid met een vuurwerkshows in de grote Nederlandse steden. Zo kwamen naar schatting 60.000 mensen naar de Erasmusbrug in Rotterdam. Ook in Amsterdam werd een show gegeven en boven het Binnenhof en de Hofvijver in Den Haag vond het Nationaal Aftelmoment van de NOS plaats.