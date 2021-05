Al twee aanslagen op huis van verdachte moord Ayla Mintjes, berging vol wapens en explosieven

Mislukte poging Anis B. te liquideren

Twee schutters wilden zondagavond in de Maassluisstraat in Slotervaart de Amsterdamse crimineel Anis B. (26) liquideren. Ze schoten niet hem dood, maar zijn vriendin , die achter het stuur zat van de luxe Mercedes waarin het stel reed.

Het huis van de verdachte, in de Nolensstraat, was in maart al twee keer het doelwit van aanslagen. In de vroege ochtend van 28 maart ging een vuurwerkbom af voor de gemeenschappelijke ingang van de portiekflat. De ruiten van het portiek en de naastgelegen woning sneuvelden, net als straatmeubilair. Twee dagen later ontplofte even na 6 uur ’s ochtends een tweede vuurwerkbom gedeeltelijk op het balkon van de woning van de verdachte, op eenhoog.