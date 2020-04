Al zijn de scholen dicht, de 1 april-grappen gaan gewoon door

Brabantse huisarts ‘voorspelde’ komst corona: ‘En dit zal niet het laatste virus zijn’

7:38 Duizenden huisartsen in opleiding volgden de afgelopen jaren een training die hen leerde omgaan met een grote virusuitbraak. En het virus dat ze moesten bestrijden vertoont wel héél veel overeenkomsten met het coronavirus. Allemaal dankzij een Brabantse huisarts, die al jaren waarschuwt voor het gevaar van op mensen overdraagbare dierziekten. ,,We leven hier in klein-China.”