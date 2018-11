Alarm op vliegveld Maastricht: vrachttoestel maakt veilige noodlanding

Hulpdiensten werden opgetrommeld om de richting van het vliegveld op te gaan. Het vermoeden was dat het vrachttoestel, dat nog in de lucht was maar in problemen verkeerde, in Beek zou landen. Het vliegtuig was bezig aan een testvlucht voor een van de onderhoudsbedrijven op de luchthaven, meldt een woordvoerder.



De brandweer schaalde op naar Grip 1 en zette meerdere blusvoertuigen in, meldde dagblad De Limburger. Uiteindelijk zette de piloot het toestel veilig aan de grond. Er zaten geen passagiers in en geen vracht. De piloot bleef ongedeerd. Wat er precies met het vliegtuig aan de hand was, is nog onduidelijk. Er is sprake van een probleem met welvingskleppen, de zogeheten flaps.