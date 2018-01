Albert en Lieke hebben een eigen Efteling in hun achtertuin

We zijn een kleine 35 jaar verder, geen van de zes kinderen woont meer thuis, maar nog altijd is een deel van de woning ingericht als attractiepark. ,,Ik had nooit verwacht dat het zo lang zou blijven bestaan", zegt Lieke. ,,Onze jongste zoon, Imre, is nu 26. Toen hij werd geboren zei ik nog: 'Zodra hij het woord Efteling gaat begrijpen, wil ik dat hier niet meer horen, want dan komen we er nooit meer vanaf'."



Albert: ,,Maar zijn eerste cadeau was een Eftelingshirt." En zo sloeg het virus nog een keer over. Imre woont in Enschede, maar is nog wel directeur van de mini- Efteling en komt dan ook geregeld terug naar zijn ouderlijk huis.



,,We dachten dat het vanzelf wel zou stoppen als ze ouder zouden worden", zegt Albert. ,,Maar het punt dat het over zou moeten zijn, is allang voorbij."