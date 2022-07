Alex was twaalf jaar dakloos, maar heeft nu een huis en werk: ‘Mijn dochters zijn mijn drijfveer’

Zijn ogen zijn rood doorlopen, een traan rolt over zijn getekende gelaat. ,,Ik ben nergens bang voor, maar wel voor het afscheid nemen van de straat. Echt, ik schijt in mijn broek en werd vanochtend badend in het zweet wakker”, begint Alex de Vries (49) bij aankomst op de Citadel in Den Bosch. Op dit monumentale fort had hij zijn favoriete slaapplek. ,,Hier worden we gedoogd. En wij zorgen ervoor dat het hier rustig blijft en ’s morgens alles opgeruimd is. Er blijft nog geen sigarettenpeuk liggen.”