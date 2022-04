Alfred en Wilma rapen dode vogels: ‘Vogelgriep nog nooit zo erg geweest als nu’

In de ene dierenambulance zit Alfred. In de andere Wilma. Beetje zonde van de dure diesel, zou je zeggen. Zeker voor een stichting die grotendeels op giften draait. ,,Kan niet anders", zegt Alfred. ,,Dit is de vieze wagen, hier gaan de vogelgriepvogels in. Wilma rijdt in de schone. Want als we opeens een gewonde hond moeten helpen, mag die niet besmet raken.”