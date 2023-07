Alisa uit Oekraïne moet volle mep collegegeld gaan betalen: ‘Ik kom stil te staan’

Halve eeuw Interrail: ‘We spraken af onder de Eiffelto­ren, bij de linkerpoot’

Het is spannend, avontuurlijk en, ja, af en toe ook een beetje afzien. Lezers vertellen over hun vakantie-ervaringen met het Interrailkaartje dat inmiddels alweer vijftig jaar bestaat. Over onverwachte ontmoetingen en slepen met een rugzak.