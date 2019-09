Alle hens aan dek bij politie na moord op advocaat: 'Het net moet zich gaan sluiten’

Met de ‘brute moord‘ op advocaat Derk Wiersum is ‘een nieuwe grens overschreden, nu ook mensen die gewoon hun werk doen niet meer veilig lijken‘. Dat zegt korpschef Erik Akerboom van de politie in een reactie op de liquidatie.

Akerboom zegt er alles aan te doen om te zorgen dat de dader gepakt wordt. ,,We rusten niet voordat dat gelukt is.”



De politie heeft ‘diverse tips’ binnengekregen over de man die wordt gezocht na de moord op advocaat Derk Wiersum. De recherche onderzoekt die tips, maar de verdachte is nog niet aangetroffen, staat in een melding op Burgernet.

‘Net moet zich gaan sluiten’

In een toelichting benadrukt de Amsterdamse politie dat ‘alles op alles’ wordt gezet om de dader te vinden. ,,We zoeken met man en macht. Er gebeurt nu ontzettend veel op de achtergrond”, meldt een woordvoerder. ,,We zijn nu bezig om alle puzzelstukjes bij elkaar te leggen om zo een beeld te krijgen van de persoon waarnaar we op zoek zijn. Het net moet zich rond hem gaan sluiten.”

Er is al zicht op de mogelijke vluchtroute die de dader na de schietpartij heeft afgelegd. ,,Maar daar kunnen we nog weinig over zeggen.” Op de vraag of er ook buiten Amsterdam gezocht wordt, houdt de woordvoerder het vaag. ,,Dat zou kunnen, het zoekgebied is groot.”



Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie na afloop van een overleg met de ministerraad. © ANP

‘Niet accepteren’

Korpschef Akerboom stelt dat er zwaar moet worden ingezet om criminele ondermijning te stoppen. ,,Als samenleving kunnen we dit niet accepteren.” De Amsterdamse burgemeester Halsema deelt die opvatting. Ze noemt het ‘een afschuwelijke moord’ die bij advocaten tot angst en onrust leidt. ,,Het is een niet eerder vertoonde aanval op de advocatuur die het wezen van de rechtsstaat aantast.”

Hoogste prioriteit

De zaak heeft de hoogste prioriteit. De burgemeester, de politiecommissaris en de hoofdofficier van justitie komen nog woensdag bijeen om de laatste stand van zaken te bespreken. Halsema zegt mee te leven met iedereen die door deze vreselijke daad is geraakt.