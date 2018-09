Alle lijntjes wijzen weer naar Arnhem, even dé jihadstad van Nederland

Die veroordeling is deels gebaseerd op een, door politie of geheime dienst, afgeluisterd gesprek in een auto waarin twee mannen praten over het plannen van een reis naar Syrië. Een van die mannen is Hardi N., de andere naam dook gisteren plots ook op in het onderzoek naar de verijdelde aanslag: het is Morat M.. Dezelfde naam die op de brievenbus staat van een door de politie onderzocht huis in Vlaardingen. Of die M. ook vastzit is nog niet zeker.



Op een andere brievenbus, die van een van de huizen die gisteren werden doorzocht in Rotterdam, staat de naam van Wail A. Ook wéér een Arnhemmer. Ook veroordeeld voor een poging tot uitreis naar Syrië. En later nog een keer opgepakt op de vliegbasis Volkel. Hij was er na zijn vrijlating aan het werk via een uitzendbureau, maar werd opgepakt toen hij een selfie maakte met een F16 én zijn naam in een terreurdossier bleek te staan.



Wail A. wilde in 2015 naar Syrië samen met Nadeem S. In het huis van die laatste werd gisteren ook een inval gedaan. Het is niet duidelijk, maar niet onwaarschijnlijk, dat hij ook vastzit. In de rechtszaak tegen Wail A. en Nadeem S. ontkenden de twee dat ze zelf naar Syrië wilden. Ze zouden alleen maar een vriend hebben willen ophalen die juist weg wilde uit Syrië. Wie dat was? Juist, de Arnhemse jihadist, Abdelkarim el Attrach, die opriep tot het plegen van een aanslag in Nederland.