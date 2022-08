Alleen een politiek wonder kan de boel bij elkaar houden

Veel slachtof­fers Zuidzijde woonden er pas net, nieuwe bewoners werden uitgeno­digd voor barbecue

De meeste dodelijke slachtoffers van het truckdrama woonden allemaal nog maar kort in Zuidzijde. Nieuwe inwoners waren uitdrukkelijk uitgenodigd voor de jaarlijkse barbecue in de buurtschap die vanwege corona lang niet was gehouden.

21:23