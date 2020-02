Allerlei evenementen afgelast door komst Ciara: ‘Verdrietig, maar verstandig’

De Belgen hebben de knoop voor hun eredivisie al doorgehakt: daar gaat de bal niet rollen. ,,Alle wedstrijden in de Jupiler Pro League én de Proximus League van zondag 9 februari worden afgelast door stormweer”, laat wedstrijdsecretaris Thibault De Gendt van de Belgische voetbalbond weten. De Nederlandse eredivisie dubt daar nog over. ,,We willen voorkomen dat supporters al onderweg zijn naar de wedstrijd. Misschien weten we het vanavond al, maar anders hakken we morgenochtend de knoop door’’, vertelt KNVB-woordvoerder Daan Schippers.



De organisatie van de cross-duathlon in het Brabantse Etten-Leur trekt vandaag al de stekker uit het evenement. ,,Het risico voor de vrijwilligers en de deelnemers is te groot”, zegt organisator Huub Maas. ,,Het wordt te gevaarlijk in de bossen.” Zo’n 175 duathleten hadden zich ingeschreven voor de twintigste editie van het evenement, dat zondag plaats zou vinden. Er komt dit jaar geen nieuwe datum, vertelt Maas. ,,We zijn afhankelijk van de boerenvelden en die worden van half februari tot half maart bemest. Dus we kunnen volgend jaar pas een nieuwe crossduathlon organiseren.”