Alles over massale inentingscampagne: ‘Vaccinatieperiode wordt heftige tijd’

Wat boer één niet lukt, lukt nummer twee en drie ook niet: kettingre­ac­tie van vastzitten­de boeren

17 november Denk je je collega-boer te hulp te schieten, blijf je zelf ook muurvast zitten in de modder. Wat vandaag begon met één boer op een modderige tractor, eindigde in een stoet van drie vastzittende voertuigen én een voertuig van Rijkswaterstaat dat te hulp schoot in het water van de Boven-Merwede bij Werkendam.