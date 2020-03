Alles wat je moet weten over het MH17-proces in De Ochtend Show to go

Na jarenlange voorbereiding begint morgen de rechtszaak tegen de 4 verdachten in het MH17-proces. Een dag waar lang naar uit is gekeken door vooral de nabestaanden van de vliegramp. Om 10 uur morgenochtend start het MH17-proces. De zaak zal gevolgd worden door honderden journalisten van over de hele wereld. Bij de rechtbank op Schiphol staan onze verslaggevers Peter Boender en Koen Voskuil.

Daarnaast hebben we natuurlijk de laatste updates rondom het coronavirus. Morgen bespreken we Nederland en Italië, het Europese land dat het hardst geraakt is. In Nederland zijn nergens zoveel inwoners positief getest op het coronavirus als in Breda. Gister liep het aantal Corona besmettingen van Breda in één dag op van 3 naar 16. Ziekenhuispersoneel is besmet, de besmettingsbron is onbekend.