Aloë vera, stinkende gouwe, THC-olie: deze huismiddeltjes gebruiken jullie

Mijn oma had een goed middel tegen vastzittende hoest. Het is een slijmoplosser en ik heb het veel gebruikt bij een van mijn kinderen met bronchitis. En het werkte! Twee delen rum, één deel terpentijn, één deel zoete olie. Goed mengen en daarna op de borst en rug smeren. Lekker broeien in een warm bed. -Janny lawalata



Een stuk ouderwetse Sunlight zeep of een ijzeren vijl onder je matras, ter hoogte van je kuiten, helpt tegen kramp. De vijl wel eerst even gebruiken voordat je ’m onder je matras legt. -Barbara