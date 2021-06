Aloë vera, stinkende gouwe, THC-olie: deze huismiddeltjes gebruiken jullie

Coronavirus LIVE | Mensen uit 1984 kunnen prikaf­spraak maken, stormloop op bioscopen

11:29 De Verenigde Staten gaan 750.000 doses covid-19-vaccin doneren aan Taiwan als onderdeel van het plan van president Joe Biden en zijn regering om wereldwijd injecties te distribueren. De VS is inmiddels in eigen land de grens van 300 miljoen toegediende coronavaccins gepasseerd. Ondernemer Sywert van Lienden, die onder vuur ligt door zijn mondkapjesdeal, doet vandaag zijn verhaal in Buitenhof. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.