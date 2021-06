Aloë vera, stinkende gouwe, THC-olie: deze huismiddeltjes gebruiken jullie

KNMI waarschuwt: wees vandaag alert op stevige onweersbui­en

3 juni Het KNMI waarschuwt vandaag voor stevige onweersbuien, vooral in het oosten van het land. Daarvoor is code geel afgegeven. In het binnenland is het drukkend warm met eveneens kans op stevig onweer en veel regen, meldt Weerplaza. De regen kan zorgen voor wateroverlast.