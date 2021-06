Aloë vera, stinkende gouwe, THC-olie: deze huismiddeltjes gebruiken jullie

drama bloemendaal Barvrouw Ivana (23) en hartsvrien­din Beau (19) omgekomen op N200: 'Ze waren onafschei­de­lijk’

4 juni Alsof ze een dierbare zus zijn kwijtgeraakt. De bekende Amsterdamse gayclub Nyx is in diepe rouw door het plotse overlijden van de 23-jarige barmedewerker Ivana. Zij en de 19-jarige Beau kwamen woensdagavond op hun scooter in botsing met twee auto's, toen ze net terugkwamen van een strandfeestje in de buurt van Bloemendaal. De hartsvriendinnen overleefden de klap niet. ,,Dit is een dreun die nog heel lang zal nagalmen.”