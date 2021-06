Aloë vera, stinkende gouwe, THC-olie: deze huismiddeltjes gebruiken jullie

Wel schuld, geen straf voor journalis­te Boersma na ‘valse’ visumaan­vraag Syriër

3 juni Journaliste Ans Boersma is schuldig aan valsheid in geschrifte bij het aanvragen van een visum voor haar toenmalige Syrische vriend Aziz A., maar krijgt daar geen straf voor. De Syriër kwam later alsnog naar Nederland en is nu verdachte in een groot terreuronderzoek. De rechtbank vindt dat Boersma ‘achteloos en opportunistisch met de werkelijkheid omging'.