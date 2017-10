Alphense basisschooldirecteur ontkent ontucht

Media

Het meisje van dertien is geen leerling van de islamitische basisschool An Noer waarvan T. directeur is. Het OM stelde ook geen aanwijzingen te hebben dat T. ontucht met leerlingen zou hebben gepleegd.



Splinter vindt het 'disproportioneel en ongegrond' dat het OM de school en de media heeft ingelicht over de zaak, terwijl haar cliënt in beperkingen zat en daardoor zelf niet publiekelijk kon reageren. Die beperkingen zijn inmiddels opgeheven.



Het OM in Den Haag houdt die beschuldigingen 'voor rekening van de advocaat'. Een woordvoerster wees er wel op dat justitie zelf geen persbericht heeft uitgebracht over de arrestatie van de man. ,,Alleen de politie heeft daar een kort persbericht over uitgestuurd.'' Daarna meldde het OM alleen nog via Twitter dat de rechter-commissaris had besloten T. langer vast te houden en beantwoordden woordvoerders vragen van journalisten over de zaak.



Islamitische basisschool An Noer heeft van de gemeente ondersteuning gekregen rond de aanhouding van de schooldirecteur.