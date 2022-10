Als bejaarde in het verzorgingstehuis terug de kast in: ‘Schamen zich voor hun roze identiteit’

Jacht op Te­sla-spie­gels: dieven slaan minstens vijftien keer toe in Amsterdam

In de Cremerbuurt in Amsterdam zijn vanochtend minimaal vijftien spiegels van Tesla-auto's weggenomen. Dat meldt de politie, die naarstig op zoek is naar beeldmateriaal. Er lijkt een jacht gaande op de spiegels van het populaire elektrische automerk: pas was het in Eindhoven ook al raak.

8 oktober