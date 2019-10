‘Als Bernadette laat van werk was, zat ik in een volgeplaste broek te wachten’

,,Bernadette dacht dat ik een kunstbeen had omdat ik zo moeilijk liep. Ik was 25 jaar en had al zeven jaar MS, een auto-immuunziekte waardoor bewegen moeilijker wordt. Naar het schijnt was ik best een aantrekkelijke jongen. We ontmoetten elkaar een paar keer in een kroeg. We hadden leuke gesprekken en daarna een heel fijne week samen. Daar bleef het bij, tot ik haar een brief schreef om haar te bedanken voor die week. Ze belde meteen, vroeg of we vrienden konden blijven. Dat kon ik niet, want ik was verliefd op haar. Ze kwam op bezoek om erover te praten en sindsdien is ze gebleven.